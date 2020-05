Italien billigt 55-Milliarden-Paket gegen Coronakrise

„Wir wussten, dass das ganze Land auf dieses Maßnahmenpaket seit langem wartet. Wir wissen, dass sich Italien in großen Schwierigkeiten befindet. Mit diesem Hilfspaket wollen wir Italiener in Schwierigkeiten unterstützen und die Weichen für den sozialen und wirtschaftlichen Neustart des Landes schaffen“, sagte Premier Giuseppe Conte bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend in Rom.

„Viele Personen haben keine Arbeit. Kaufleute und Unternehmer wissen nicht, ob sie weiterarbeiten können. Wir kennen die schwierige Lage des Landes. Daher haben wir alles Erdenkliche zur Stützung der Italiener unternommen“, sagte Conte.