Berlusconi paktiert mit Lega Nord

„ Habemus papam, wir haben einen Pakt mit der Lega Nord geschlossen“ – Mit diesen theatralischen Worten, die traditionell eine erfolgreiche Papstwahl verkünden, kündigte der ehemalige Premier Silvio Berlusconi sein Wahlbündnis mit der föderalistischen Regionalpartei an.

In einer nächtlichen Sitzung in Berlusconis Villa Arcore wurde der Pakt mit Lega-Chef und Ex-Innenminister Roberto Maroni unterzeichnet. Dies sagte der 76-jährige Cavaliere am Montag im Radio. Kurz vor den Wahlen sind die früheren Streitereien zwischen Berlusconis angeschlagener Partei „Volk der Freiheit“ (PdL) und der in Veruntreuungsskandale verwickelten Lega Nord vergessen.