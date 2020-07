Italien: Armee soll Quarantäne in Flüchtlingslagern kontrollieren

Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese kündigte an, die Soldaten sollten dafür sorgen, dass die Migranten die Quarantänepflicht einhalten. Sie räumte Probleme ein, es bestünden jedoch keine Gefahren für die öffentliche Gesundheit, betonte sie.

In den nächsten Tagen soll zudem ein Schiff der Marine zu einer Quarantäne-Einrichtung für Migranten umfunktioniert werden. Dort sollen Migranten die zweiwöchige Quarantäne auf See verbringen, erklärte die Ministerin.

Zahlreiche Flüchtlinge sind am Montag in Sizilien aus ihrer Corona-Quarantäne in einem überfüllten, fensterlosen Zelt geflohen. Laut Medien befanden sich in dem für 100 Menschen ausgelegten Zelt im sizilianischen Hafen Porto Empedocle über 500 Menschen. Laut den Behörden wurden inzwischen alle geflüchteten Migranten lokalisiert. Fast 200 Migranten waren bereits am Sonntag aus einer anderen Einrichtung auf Sizilien geflohen.