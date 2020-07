180 Migranten flüchteten aus Quarantäne

180 Migranten, die sich in einem Flüchtlingslager in der sizilianischen Stadt Caltanissetta in eine zweiwöchigen Quarantäne begeben mussten, sind aus dem Hotspot geflüchtet. Das ist mehr als die Hälfte der 350 Menschen, die in dem Lager ausharrten.

Dutzende Polizisten begaben sich auf Suche nach den Asylwerbern, 120 von ihnen wurden inzwischen lokalisiert. Sie müssen zurück in die Quarantäne. Der Bürgermeister von Caltanissetta, Roberto Gambino, rief die italienische Regierung auf, keine Migranten mehr in die Stadt zu entsenden. „So kann es nicht weitergehen. Die Sicherheitsbedingungen sind in der Flüchtlingseinrichtung unangemessen“, warnte der Bürgermeister.