Flüchtlinge: Italiens Regierung verspricht Lampedusa Hilfe

Inzwischen kamen weitere Geflüchtete in Süditalien an. Das italienische Tankschiff "Cosmo", das 108 Migranten in maltesischen Gewässern gerettet hatte, landete am Samstagnachmittag im Hafen der sizilianischen Stadt Pozzallo. Die Migranten werden auf das Coronavirus getestet.

Die Hilfsorganisation "Alarm Phone" meldete indes, dass 140 Personen an Bord von zwei Schlauchbooten in maltesischen Gewässern in Seenot geraten seien. Ein erstes Boot habe circa 95 Migranten an Bord, das zweite 45. "Alarm Phone" beklagte, dass die maltesischen Behörden nicht auf die Hilferufe reagieren.

Wegen der jüngsten Entwicklungen hatten zuletzt Innenministerin Luciana Lamorgese und der Chef der rechten Lega-Partei, Matteo Salvini, die Insel getrennt voneinander besucht. Lamorgese plant zudem am Montag einen Besuch in Tunesien. Sie will die tunesischen Behörden zur Zusammenarbeit aufrufen, um die vermehrten Migrationsbewegungen in Richtung Italien zu stoppen.