Netanyahu: "Dem Iran ist nicht zu trauen"

Wenn der Regierungschef eines alliierten Staates zu Gast ist und die Regierung des Gastlandes das Weite sucht, dann knarrt etwas im bilateralen Gebälk. So geschehen am Montag und Dienstag in Washington: Da war Israels Premier Benjamin Netanyahu zu Besuch. US-Präsident Barack Obama empfing ihn nicht, Vizepräsident Joe Biden hatte sich schnell eine Dienstreise nach Guatemala organisiert. Und bei Netanyahus Rede im Repräsentantenhaus am Dienstag fehlten viele demokratische Mandatare. Der Sprecher der Repräsentantenhauses, der Republikaner John Boehner, hatte den Besuch am Weißen Haus vorbei eingefädelt. Dazu kommt, dass am 17. März in Israel vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden und es das Weiße Haus vermeiden wollte, Netanyahu Wahlkampfhilfe zu leisten.

Empfangen wurde der israelische Regierungschef von den verblieben, überwiegend republikanischen Mandataren am Dienstag mit stehenden Ovationen. Nach einleitenden Worten, in denen Netanyahu demonstrativ Obama und dessen Verdienste lobte, kam er dann zwar erwartungsgemäß aber doch sehr eindringlich auf den eigentlichen Punkt seines Besuchs zu sprechen: Den Iran und dessen Atomprogramm. Und da gehen die Vorstellungen zwischen Obama und Netanyahu auseinander.

Netanyahu warnte vor dem iranischen Atomprogramm und einem schnellen Deal mit Teheran. Ein solcher stoppe den Iran nicht, seine nuklearen Kapazitäten auszubauen; viel eher ebne er den Weg dahin. Vor allem, weil die atomare Infrastruktur bestehen bliebe. Und: Weil alle vorgesehenen Einschränkungen von Beobachtern überwacht werden sollen. Netanyahu: "Beobachter beobachten, sie verhindern nicht." Dem Iran sei nicht zu trauen. Eine Demontage nuklearer Einrichtungen sei nötig. Und letztlich brauche auch der Iran angesichts des niedrigen Öl-Preises ein Abkommen.

Aber Netanyahu betonte vor allem auch eines: Israels Bereitschaft, unilateral tätig werden zu können: Die Tage in denen die Juden passiv der Gefahr des Genozids ins Auge gesehen hätten, seien vorüber. Auch wenn Israel alleine stehen sollte, Israel werde stehen.

In den beiden republikanisch dominierten Kammern des US-Parlaments dürften die Kassandra-Rufe Netanyahus auf fruchtbaren Boden gefallen sein. Viele dort beäugen die Bemühungen Obamas skeptisch, mit dem Iran einen Kompromiss zu finden. Ziel der derzeit intensiv geführten Verhandlungen in der Schweiz ist es, bis Monatsende ein Rahmenabkommen zu haben und bis Ende Juni einen endgültigen Kompromiss.