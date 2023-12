Israelische Hacker wollen Tankstellen im Iran lahmgelegt haben

Israelischer Hackerangriff? Hackergruppe bekennt sich

Die auf Wirtschaftsnachrichten spezialisierte iranische Agentur Ilna berichtete über einen israelischen Hackerangriff als mögliche Ursache für die Störung. Experten arbeiteten an einer schnellen Behebung der Probleme, hieß es in einer Erklärung der staatlichen Raffineriegesellschaft (NIORDC). In der Stellungnahme war die Rede von einer Verschwörung durch Irans Feinde.

Laut der israelischen Zeitung "The Times of Israel" reklamierte eine Hackergruppe mit dem Namen "Gonjeshke Darande" (Raub-Sperling) den Vorfall für sich. Die Gruppe soll bereits in der Vergangenheit Cyberangriffe unter anderem auf Irans Stahlindustrie verübt haben.

