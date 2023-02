Israelische Geheimfirma soll weltweit Wahlen manipulieren

"Diese Israelis destabilisieren Demokratie und manipulieren Wahlen weltweit", titelt die kritische israelische Tageszeitung Haaretz am Mittwochmorgen. Eine bisher unbekannte Firma, ansÀssig in der Kleinstadt Modi'in zwischen Jerusalem und Tel Aviv, soll offenbar Wahlen und Abstimmungen in aller Welt attackieren und manipulieren. Das geht aus einer sechsmonatigen Recherche eines internationalen Rechercheteams hervor, dem unter anderem der deutsche Spiegel, die Zeit, ZDF, der Guardian, die Washington Post, Le Monde und die österreichische Tageszeitung Standard angehören.

Das geheim agierende Unternehmen aus Israel, das sich selbst "Team Jorge" nennt, greift nach eigenen Angaben Politiker mit Hacking-Werkzeugen an und fĂ€hrt groß angelegte Desinformations- und LĂŒgenkampagnen fĂŒr seine Auftraggeber. Ziel ist es, den Ausgang von Wahlen und Abstimmungen zu beeinflussen. Die frĂŒheren Agenten und MilitĂ€rs werden offenkundig fĂŒr Kunden aus Wirtschaft und Politik tĂ€tig, die bereit sind, viel Geld fĂŒr diese Dienste auszugeben.

Von Spanien ĂŒber Kanada bis nach Kenia

Die israelische Tageszeitung Haaretz nennt konkrete Beispiele: So behauptet "Team Jorge", fĂŒr einen berĂŒchtigten Cyberangriff verantwortlich zu sein, mit dem das Referendum ĂŒber die UnabhĂ€ngigkeit Kataloniens im Jahr 2014 sabotiert werden sollte. Auch bei der Verhaftung des kanadischen Modemagnaten Peter NygĂ„rd wegen angeblicher Sexualverbrechen soll die Firma mitgewirkt haben. 2015 soll sie die Telefone der Oppositionspartei in Nigeria im Rahmen eines Wahlkampfes angegriffen haben; dabei soll mit der berĂŒchtigten britischen Beratungsfirma Cambridge Analytica zusammenarbeitet worden sein.

Bei den Wahlen in Kenia im Vorjahr soll "Team Jorge" die Telegram-Konten von fĂŒnf hochrangigen Mitgliedern von William Rutos Kampagne gehackt haben. Ruto gewann die Wahl und ist nun PrĂ€sident. Zwei der Wahlkampfmitarbeiter, deren Konten kompromittiert wurden, werden nun beschuldigt, den Wahlausschuss gehackt zu haben, um die Wahl zu "stehlen".

Nur Israel, USA und Russland bleiben "verschont"

Eingegriffen hat "Team Jorge" nach eigenen Angaben bislang in 33 nationale WahlkÀmpfe und Abstimmungen, unter anderem in Kenia und Nigeria. In 27 FÀllen wollen die Manipulatoren erfolgreich gewesen sein. Es gelang ihnen wohl, den Ausgang der Wahlen im Sinne ihrer Kunden zu gestalten, so der Standard.

FĂŒr "Team Jorge" gibt es nach eigener Darstellung nur drei Regeln: Sie lehnen Aktionen in Israel ab, wollen sich ebensowenig in US-Regierungspolitik einmischen und nichts gegen Putins Russland unternehmen.