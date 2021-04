Israels Unabhängigkeitsfeier zwischen Grillfesten und Gedenken

Weniger auffallend in diesem Jahr die auch häufig an diesem Tag angesetzten Feiern in Gedenken an die „Naqba“, die Flucht der Palästinenser 1948. Offiziell fällt der Naqba-Gedenktag in der palästinensischen Autonomie auf den 15. Mai. In Israel wird sie von manchen Arabern gleichzeitig mit dem Unabhängigkeitstag begangen.

„Es gibt eben zwei Narrative“, so die Zeitung Maariv, „sie sollten nicht als Provokation und gegenseitige Verneinung, sondern in ihrer jeweils eigenen Form verstanden werden.“