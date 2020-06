Israel und die Annexion: Niemand weiß, wo und wie

Nicht umsonst sprach Netanjahu nämlich am Sonntag statt in den heimischen Medien mit evangelikalen Christen in den USA. Also mit den treuesten Anhängern von US-Präsident Donald Trump. Mit biblisch inspirierten Worten über die Siedlungen Silo und Bet-El: „Wo Jakob vom Paradies träumte, wo die Bundeslade mit den zehn Geboten stand und Israels Oberhoheit entstand.“

Im Gegensatz zu den messianischen Gläubigen zeigt sich die israelische Öffentlichkeit in Umfragen zögernd. „Annexion jetzt“ ist nicht ihr Ziel. Mehrheitlich will sie eine Trennung von den Palästinensern. Also die alte Zwei-Staaten-Lösung.