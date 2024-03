Im Westjordanland wachsen die Mauern - auch in den Köpfen

Seit die Hamas ihr Massaker verübt hat, ist auch in Jerusalem alles anders. Der Tempelberg, wie die Juden ihn nennen, ist fest in der Hand der Orthodoxen; nicht nur Urlauber, vor allem Muslime fehlen. Früher pilgerten jeden Tag tausende Palästinenser aus dem Westjordanland hierher, zum Felsendom , der al-Aksa-Moschee . Heute lässt Israel von dort keine Palästinenser mehr ausreisen.

Das sind bewusste Schikanen. Saßen früher gut ausgebildete Soldaten an den Checkpoints, sind es nun oft radikale Siedler in Uniform – der Großteil der Soldaten ist im Gazastreifen, und im Schatten des Krieges üben die Siedler ihre neue Macht aus. Die 5.500 neu rekrutierten „regionalen Verteidigungskräfte“ schauen bei Übergriffen weg, sagen NGOs: 20 Tote hat es seit Oktober gegeben, teils eroberten militante Siedler ganze Dörfer, verbrannten Felder, verwüsteten Schulen. Fünf oder sechs solcher Überfälle gibt es pro Monat.

Durch Israel geht eine Mauer, eine mentale und eine echte, das war schon vor dem Anschlag so. Doch seit dem 7. Oktober kann man den Zäunen beim Wachsen zusehen: 700 Checkpoints gab es bisher im Westjordanland, wo das Gros der Palästinenser lebt, das aber von Israels Armee kontrolliert wird. Jetzt trifft man allerorts mobile Kontrollposten: „Wer ein paar Dutzend Kilometer in die Arbeit fahren muss, braucht dafür jetzt mehrere Stunden“, sagt ein Betroffener – sofern man nicht noch gefilzt wird.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat ihnen die Westjordanlandpolitik übertragen, zwei Rechtsextremen, die in israelischen Siedlungen im Westjordanland leben – abgeschirmt mit Stacheldraht, völkerrechtlich illegal. Smotrich spricht offen von einem „Unterwerfungsplan“ und vom „Ausradieren“ palästinensischer Dörfer durch Siedler. Deren Zahl wächst, subventioniert von seinem Ministerium: Eine halbe Million kommt im Westjordanland auf 2,5 Millionen Palästinenser.

Eskalation mit Ansage

Radikal sind bei weitem nicht alle Siedler. Viele Israelis ziehen hinter den 759 Kilometer langen Stacheldraht, weil das Leben viel billiger ist als in Tel Aviv, und die Einreise zum Arbeiten ist mit israelischem Pass auch kein Problem. Palästinenser, die schon vor dem Krieg mehrere Bewilligungen dafür brauchten, können nicht so einfach pendeln: Sie bekommen keine Arbeitsgenehmigungen mehr für Israel. 130.000 sind arbeitslos, in Städten wie Hebron sind das 70 Prozent der Bevölkerung.