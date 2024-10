Finanzsystem im Visier: Israel zerstört versteckten Hisbollah-Tresor

Am Montagabend kündigte die israelische Armee an, in den „kommenden Stunden“ weitere Ziele der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut und anderen Landesteilen ins Visier nehmen zu wollen. Laut Hagari soll sich die Hisbollah über Firmen in der Türkei sowie in Syrien, im Jemen und im Libanon finanzieren. Um welche Unternehmen es sich im NATO-Land Türkei handle, sagte der israelische Armeesprecher in einer Videobotschaft nicht. Die beiden wichtigsten Einnahmequellen der Hisbollah für ihre terroristischen Aktivitäten seien jedoch direkte Zuwendungen des Irans in Form von Bargeld und Gold - sowie die Bürger des Libanons.