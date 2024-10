Im Libanon gestartete Drohne in der Nähe von Netanjahus Haus eingeschlagen

Eine im Libanon gestartete Drohne ist nach Angaben des israelischen Militärs in ein Gebäude in der Stadt Caesarea eingeschlagen, wo auch ein Wohnhaus von Regierungschef Benjamin Netanjahu steht. Laut einem Sprecher des Ministerpräsidenten hielt sich Netanjahu zu dem Zeitpunkt nicht in der Nähe auf. Nach seinen und Armeeangaben wurde bei dem Vorfall am Samstag niemand verletzt. Zwei weitere unbemannte Flugobjekte wurden demnach abgefangen.