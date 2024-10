Israelischer Panzer beschoss Wachtum der UNO-Soldaten im Libanon

Ein israelischer Panzer hat nach Darstellung der UNO-Soldaten im Libanon einen ihrer Wachtürme beschossen. Der Panzer des Typs Merkava habe in der Früh nahe Kfar Kela das Feuer eröffnet, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung der UNO-Friedenstruppe UNIFIL. Der Turm sei beschädigt und zwei Kameras zerstört worden. Eine Stellungnahme Israels liegt zunächst nicht vor.

Tanner: Einigung der Europäer zur Beibehaltung von UNIFIL

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat indes am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit den 16 europäischen Truppenstellern der UNO-Mission im Libanon (UNIFIL) von politischer Einigkeit berichtet: Ungeachtet des wiederholten Beschusses der UNO-Blauhelme seien die beteiligten EU-Länder "einig, dass die Mission bestehen bleibt", sagte Tanner gegenüber der APA. Derzeit sind rund 160 österreichische Soldaten im Libanon stationiert.