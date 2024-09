Israel tötet weiteres hochrangiges Hisbollah-Mitglied in Beirut

Nach Angaben der Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) wurde der Kommandeur der Hisbollah-Luftwaffe, Mohammad Hussein Surur, bei dem Angriff am Donnerstag in Beirut getötet. Nach Angaben des Militärs war Surur der Einsatzleiter für den Abschuss von Drohnen, Raketen und Flugkörpern aus dem Libanon nach Israel. Darüber hinaus war Surur nach Angaben der IDF in verschiedenen Positionen in der Hisbollah tätig, unter anderem als Luftwaffenbeauftragter der Organisation für die jemenitischen Houthis.

Surur soll sich der Terrororganisation 1980 angeschlossen haben.