Israel meldet: Hisbollah-Chef Nasrallah in Beirut getötet

Noch keine Äußerung von der Hisbollah

Zu Nasrallah hatte es nach dem Luftangriff vom Freitag widersprüchliche Informationen gegeben. Zunächst meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, er sei in Sicherheit. Auch die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr am Freitag von einer ihm nahestehenden Person, Nasrallah sei am Leben. Aus iranischen Regierungskreisen hieß es, man prüfe seinen Status. Ein Insider sagte Reuters dann in der Nacht, Nasrallah sei nicht erreichbar. Die Hisbollah selbst äußerte sich weder am Freitag noch zunächst am Samstagfrüh zu Nasrallahs Schicksal.