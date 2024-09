Kampf gegen Hisbollah gefährdet Kreditwürdigkeit Israels

Die Zuspitzung der Lage rund um die Grenzen Israels gefährdet zunehmend die Bonität des Landes. Die US-Ratingagentur Moody's stufte am Freitag Israels Kreditwürdigkeit um zwei Stufen von "A2" auf "Baa1" herab und bestätigte den negativen Ausblick: "Der Hauptgrund für die Herabstufung ist unserer Ansicht nach, dass sich das geopolitische Risiko weiter deutlich verschärft hat, und zwar auf ein sehr hohes Niveau, was sowohl kurz- als auch langfristig erhebliche negative Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit Israels hat", hieß es in der Begründung.

Warnung vor "umfassenden Konflikt"

Die US-Bonitätswächter warnten davor, dass ein weiteres Absinken des Ratings bedeuten würde, dass das Land sein Investment-Grade-Rating verliert. "Die Ratings werden wahrscheinlich noch weiter herabgestuft werden, möglicherweise um mehrere Stufen, wenn die derzeitigen erhöhten Spannungen mit der Hisbollah zu einem umfassenden Konflikt führen würden", so Moody's.