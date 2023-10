Maschine aus Tel Aviv gelandet: Israel-feindlicher Mob stürmte Flughafen

In der Hauptstadt der Kaukasusrepublik Karatschai-Tscherkessien fand eine Kundgebung statt, bei der die Teilnehmer die "Vertreibung" der Juden forderten. Das Innenministerium erklärte anschließend, dass 34 der 80 Teilnehmer festgenommen wurden. In Naltschik, der Hauptstadt von Kabardino-Balkarien, setzten Unbekannte ein im Bau befindliches jüdisches Kulturzentrum in Brand.

Der Republikchef von Dagestan, Sergej Melikow, rief die Bevölkerung auf, sich nicht von Extremisten aufstacheln zu lassen, die die Lage destabilisieren wollten. Auch die islamische Geistlichkeit der Region stellte klar: "Der Antisemitismus hat keinen Platz im multiethnischen Nordkaukasus."