Panzer rollen in Gazastreifen: "Langer, intensiver Kampf" erwartet

Zwar gelte die Tatsache, dass es nicht gelang, den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober mit mehr als 1.400 Toten zu verhindern, auch als Versagen der Armee. "Doch obwohl Kritik an der Armee ge√ľbt wird, zeigt die hohe Bereitschaft der Reservisten, sich zu melden, das tiefe Vertrauen und den Glauben an ihre Rolle zum Schutz des Landes."

Ungeachtet vieler offener Fragen sei die Entschlossenheit, "die Hamas zu zerschlagen und daf√ľr auch eigen Verluste in Kauf zu nehmen, stark und wird auch von der politischen Mitte und Linken mitgetragen", so Vopel. Israels Entschlossenheit, sich gegen Bedrohungen zu verteidigen, sei tief in seiner Gr√ľndungsgeschichte und aktuellen Realit√§t verwurzelt. "Ohne die Bereitschaft, Opfer auch des eigenen Lebens zu bringen, w√§re der Staat nicht entstanden und w√ľrde der Staat Israel nicht dauerhaft √ľberleben", sagt Vopel.