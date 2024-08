Hamas-Chef getötet: Israel soll iranische Agenten angeheuert haben

Wie die britische Tageszeitung The Telegraph unter Berufung auf zwei iranische Beamte berichtete, hätten die iranischen Agenten vom Mossad den Auftrag erhalten, in drei verschiedenen Räumen eines Gebäudes, in dem sich Haniyeh aufhielt, Sprengstoff anzubringen.

Agenten haben sich dann ins Ausland abgesetzt

Die Agenten sollen sich anschließend ins Ausland abgesetzt haben, seien aber in Kontakt mit einer Quelle an Ort und Stelle gestanden. Um 02.00 Uhr in der Nacht am Mittwoch hätten sie dann den Sprengstoff aus dem Ausland per Fernzündung in dem Zimmer detonieren lassen, in dem sich Haniyeh aufhielt.

Bei der Explosion kam der Auslandschef der mit dem Iran verbündeten, militanten Palästinenserorganisation Hamas ums Leben. Er hielt sich anlässlich der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian in der iranischen Hauptstadt auf. Stunden vor seinem Tod hatte ihn der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei empfangen.