Whistleblower schildert „Guantanamo-Zustände“ in Israels Gefängnissen

"So werden wir hier alle zu Komplizen eines Rechtsbruchs.“ Mit dieser Warnung endet der Brief eines Arztes aus dem Lazarett für Hamas-Gefangene in Sde Teman im Süden Israels. Er richtet sich an die Aufsichtsbehörden in den Ministerien für Verteidigung und Gesundheit und deren Rechtsberater.

Im Brief werden vereinzelt durchgesickerte Medienberichte aus den letzten Monaten bestätigt. Mit Schilderungen von Zuständen, die an das berüchtigte Guantanamo-Camp der US-Armee erinnern. Er wolle davor warnen, dass die Abläufe in dem Lazarett „keinem der Paragraphen entsprechen, die die Gesundheitsfürsorge irregulärer Kombattanten regeln sollen“, schreibt der Arzt. So verursache die ständige Hand- und Fußfesselung schwer zu behandelnde Wunden: „Allein diese Woche führte dies zu zwei Beinamputationen.“ Problematisch sei auch, dass die Augen lange mit Tüchern verbunden würden. Nicht immer sei die Medikamentenversorgung gewährleistet. Wer ans Bett gekettet und somit bewegungsunfähig sei, würde mit Flüssignahrung per Trinkhalm versorgt, die Wachmannschaften hätten sich unzuständig für Löffelfütterung erklärt. Windeln ersetzen Toiletten. Das medizinische Personal sei sonst völlig überfordert. Hinzu komme die Enge in Sde Teman, Kälte in den Zelten und mangelhafte Hygiene allgemein.