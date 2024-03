Jerusalem: Große Pilgerströme und Touristen bleiben heuer aus

Fastenzeit und Ramadan überschneiden sich in diesem Jahr. Doch gibt es über den Mondkalender hinaus noch Gemeinsamkeiten? Dem aufgestockten Polizeiaufgebot in der Altstadt zufolge wird die Aussicht auf erlösenden Neuanfang nach allem Fasten nicht allzu hoch eingeschätzt.

Ganz im Gegensatz zur großen Zahl der gläubigen Muslime, die zur heiligen Al-Aksa-Moschee eilen. Festlich weiß und bunt gekleidet. Immerhin doch eine Gemeinsamkeit mit der Prozession bunter Soutanen hinter dem Kardinal. Im Rot und Lila sticht ein einfach schwarz gekleideter Priester heraus – der einfache Pfarrgeistliche der Kirche der Heiligen Familie – in Gaza. Am 7. Oktober 2023 hatte er in Bethlehem Medikamente für das Kinderheim der Gemeinde eingekauft. Der mörderische Überfall der Hamas auf Israels Süden überraschte ihn. Jetzt hindert er ihn am Rückweg durch die Fronten.

Am Abend vor der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem: Muslimisches Fastenbrechen

Die Ungewissheit quält

Der Geistliche lebt seit Jahrzehnten im Nahen Osten und kann nicht sagen, wie viele Kriege er durchmachen musste. „Diesmal aber ist es anders. Nach sechs Monaten zeichnet sich immer noch kein Ende ab. Es ist die Ungewissheit, die so quält.“

Gazas Kirche zur Heiligen Familie hat österreichische Wurzeln, erinnert sich Romanelli. Der Tiroler Missionar Georg Gatt hat sie gründet. Wie das Österreichische Pilgerhospiz in Jerusalem ist sie der Heiligen Familie geweiht. Beide entstanden fast gleichzeitig in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Probleme des Hospizes nehmen sich in Kriegszeiten neben denen der Gemeinde in Gaza lässlich aus. Rektor Markus Bugnyar bemüht sich mit allen Kräften um Unterstützung der Schwestergemeinde in Gaza.