USA sanktionieren Siedler im Westjordanland

Die Gewalt der Siedler gegen palästinensische Zivilisten in dem von Israel besetzten Gebiet habe ein "unerträgliches Ausmaß" erreicht, erklärte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag. Die Sanktionen richten sich gegen mehrere Personen deren Vermögenswerte in den USA gesperrt und auch Finanzgeschäfte mit US-Bürgern untersagt werden. Sie sollen bei Übergriffen beteiligt gewesen sein, bei denen mehrere Palästinenser getötet wurden.