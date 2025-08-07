Trotz Kritik: Netanjahu will ganz Gaza kontrollieren

Vollständige Eroberung, so lautet die Zauberformel: Geht es nach Israels Regierung, so soll der Krieg im Gazastreifen nicht nur andauern, sondern sogar ausgeweitet werden – Israels Premier Benjamin Netanjahu fordert die Einnahme des gesamten Gebietes, das etwa die Größe von Wien hat. Man wolle das Gebiet jedoch nicht dauerhaft halten, sagte Netanjahu am Donnerstag dem US-Sender Fox News. Derzeit kontrolliert Israels Armee etwa drei Viertel des Küstenstreifens. Die geplante Ausweitung der Kämpfe stößt auf breite Kritik. Weltweit, aber auch im eigenen Land. Nicht nur die Opposition, sogar Israels Armeeführung würde es vorziehen, das Szenario zu vermeiden. „Ich werde mich nicht für Maßnahmen hergeben, die das Leben der Geiseln bedrohen“, wird Armeechef Eyal Samir zitiert. Regierungschef Benjamin Netanjahu bleibt davon aber unbeeindruckt: „Die Armee wird jeden Auftrag ausführen“, sagte er. „Die Niederlage des Feindes muss vervollständigt und alle Geiseln befreit werden, um sicherzustellen, dass Israel aus dem Gazastreifen nicht mehr bedroht wird“, so der Premier.

Druck auf Hamas erhöhen Die Armee glaubt, dass partielle Blockaden genügen, den Druck auf die Hamas stufenweise zu erhöhen und um so die Geisel-Verhandlungen zum Waffenstillstand zu führen. Und vor allem um auch die Hamas von den bislang für sie zugänglichen Transportwegen der internationalen Hilfslieferungen abzuschneiden. Das wiederum würde die Möglichkeiten der Hamas-Terroristen zur Einschüchterung der Zivilbevölkerung drastisch einschränken. Israels Armee geht es – anders als der Regierung – nicht um Landnahme, sondern um die Abtrennung der Hamas vom Volk. Für den Plan braucht es aber zwei Bedingungen: In Absprache mit den USA und den arabischen Verbündeten muss die zeitliche Beschränkung einer Eroberung klargestellt werden. Ebenso wie auch die Gewährleistung der Versorgung mit Hilfsgütern für die Zivilbevölkerung. Die neu gegründete Gaza Humanitarian Foundation (GHF) und ihre Verteilungszentren haben sich als Flop erwiesen. Die Hamas konnte zwar kaum noch Lieferungen überfallen. Doch statt der Hamas erbeuteten nun andere Straßenräuber die Waren. Jetzt laufen infolge internationalen Drucks die Hilfsgüter weniger gehindert in den Gazastreifen, auch über die UN-Organisationen. Zwischen Mai und August kamen aber von über 2.000 Lkws nur 260 tatsächlich ans eigentliche Ziel, zu Gazas Zivilbevölkerung, das geht aus einem Papier der EU-Kommission hervor. Ob eine verstärkte militärische Präsenz Israels den Nachschub besser schützen kann, ist unsicher. Zumindest wird das nicht die Hauptaufgabe der Armee sein.

Räumungspläne Israel erinnert sich in diesen Tagen stark an die Räumung der israelischen Siedlungen im Gazastreifen im Jahr 2005. Mehr als ein Minister träumt inzwischen wieder von Ewigkeitsanspruch und neuem Siedlungsbau im Küstenstreifen – das würde eine Umsiedelung der Palästinenser beinhalten. Passenderweise wurden kurz vor Beginn der Regierungssitzung Pläne der Boston Consulting Group publik, die für israelische Geschäftsleute genau das durchgerechnet haben: 25 Prozent der Palästinenser, so die Schätzung, könnten dauerhaft abgesiedelt werden, die Kosten dafür würden etwa 4,7 Milliarden Dollar betragen. Als mögliche Zielländer kämen laut den Beratern Somalia sowie die abtrünnige Region Somaliland infrage, auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Jordanien standen auf der Liste.