Wie Bilder abgemagerter Kinder aus Gaza zur Munition im Krieg werden

Ausgerechnet die New York Times. Das mediale Institution, die speziell seit der Ära Trump noch mehr mit dem Ideal der Wahrheit wirbt, hat komplett danebengehauen. Vor einigen Tagen zeigte das US-Blatt den anderthalbjährigen Mohammed Zakaria al-Mutawak, auf der Titelseite. Der Kleine liegt in den Armen seiner Mutter; jeder Wirbel, jede Rippe des Kleinen ist zu sehen. Die Haut spannt, ist fast durchsichtig, als Windel trägt der Bub einen Müllsack. Darunter steht: Mohammed sei gesund auf die Welt gekommen, sagt seine Mutter. Doch jetzt verhungere er, wie so viele Kinder in Gaza.

Mohammed, so stellte sich heraus, leidet an Zerebralparese. Er braucht Spezialnahrung, sein Hirn ist von Geburt an geschädigt, er ist chronisch krank. Sein Bruder ist normalgewichtig, doch er war auf dem Bild nicht zu sehen. Der Skandal war perfekt.

Ist das üble Propaganda, wie Israel sagt, wird hier das ein „falsches Narrativ einer Hungersnot“ verbreitet? Also: Gelogen wie gedruckt?