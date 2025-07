Seit knapp 20 Jahren nimmt Israel an den Forschungsprogrammen der EU teil, hat sich an Tausenden gemeinsamen Projekten beteiligt. Damit soll vorerst Schluss sein – wenn es nach dem Vorschlag der EU-Kommission in Brüssel geht. Aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen will die EU-Behörde das Forschungsprogramm Horizon für Israel zumindest in großen Teilen aussetzen. Damit reagiert die Behörde auf den zunehmenden Druck mehrerer EU-Staaten – vor allem Frankreichs und Spaniens – härter gegen Israel zu protestieren. Um die Maßnahme gegen die israelische Führung umzusetzen, muss eine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten noch zustimmen.

Obwohl in der EU die Empörung über die Not und die katastrophale Versorgung der Palästinenser mit Lebensmittel und Medikamenten groß ist, konnten sich die 27 EU-Staaten nicht auf härtere Sanktionen gegen Israel einigen. Irland, Malta, Slowenien und Spanien drängten darauf, das seit dem Jahr 2000 geltende EU-Assoziierungsabkommen mit Israel auszusetzen. Das aber lehnt eine Reihe anderer EU-Staaten ab, darunter Österreich und Deutschland.