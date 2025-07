Humanitäre Pause in Gaza: Israel öffnet Grenzen für Hilfslieferungen

Von Heidi Wedel

An den Essensausgaben drängen sich verzweifelte Mütter und ihre Kinder in der Hoffnung, auch nur ein bisschen Nahrung zu bekommen. Manche kratzen die letzten Essensreste aus dem Müll, andere kochen sich eine Suppe aus Gras und Wasser. Aus dem Gazastreifen gelangen in diesen Wochen Bilder an die Öffentlichkeit, die die ganze Welt schockieren.

Aufgrund von massiver Kritik gegen das Vorgehen der israelischen Armee hat diese nun am Sonntag über Telegram eine „taktische Pause“ angekündigt: Täglich von 10 bis 20 Uhr soll UNO-Konvois und Hilfsorganisationen dabei ermöglicht werden, Hilfsgüter sicher in den Gazastreifen zu liefern. Die Pause soll eine Woche lang in allen Gebieten gelten, die nicht umkämpft sind.

Anfang vergangener Woche hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im US-Podcast „The Full Send“ noch beteuert, die Hamas würde Hilfslieferungen direkt beschlagnahmen und sie dann für teures Geld weiterverkaufen. Mit dem erwirtschafteten Geld würden sie „weitere Terrormaschinen kaufen und weitere Mörder anwerben“.