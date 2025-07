Gleichzeitig kam es Ende Juli zu einer drei-tägigen UN-Konferenz, die „praktische Schritte in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung im Israel-Palästina-Konflikt“ erörtern sollte - während in Nahost die Beobachter an der Wirklichkeit verzweifeln: Alles, was eine Zwei-Staaten-Lösung vorwärts bringen könnte, rückt nach hinten. Während die Welt die Zwei-Staaten-Lösung weiter als Rettungsseil sieht, hängt sie zwischen Jordan-Fluss und Mittelmeer am seidenen Faden. Von den Problemen einer Ein-Staaten-Lösung ganz zu schweigen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die 1994 nach den Oslo-Abkommen ihren Platz als Regierung einnahm, ist zu einem korrupten Herrschaftsapparat verkommen. Seit 2006 finden keine Wahlen mehr statt. Nicht im Westjordanland, wo die PLO unter Präsident Machmud Abbas die Macht hat. Nicht im Gazastreifen, wo 2007 die islamistische Hamas mit Waffengewalt die Macht eroberte. Die säkulare PLO und die islamistische Hamas sind einander spinnefeind. Versuche, einen Ausgleich zu vermitteln, scheitern immer wieder.

Es geht vor allem um die Waffengewalt. Auf die will Hamas unter keinen Umständen verzichten. Sie erkennt das Waffenmonopol der PA nicht an. Soll heißen: Die PA fordert mit Nachdruck die Entwaffnung der Hamas. Ein Staat Palästina sollte von konkurrierenden Parteien regiert werden, nicht von schießenden Milizen. Doch würden jetzt Wahlen stattfinden, räumen Umfragen den Islamisten weit bessere Siegeschancen ein als der PLO.