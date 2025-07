"Das wissen wir nicht": So reagiert Österreichs Politik auf Oskar Deutsch-Interview

Und das am selben Tag, an dem Deutschland eine Luftbrücke angekündigt hat, um die Bevölkerung mit Hilfsgütern versorgen zu können.

Auch auf KURIER-Nachfrage will man nicht explizit zu den Äußerungen des IKG-Präsidenten Stellung nehmen. Stattdessen verweisen die Parteien auf frühere Aussagen zum Nahost-Konflikt. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos), die kürzlich einen Appell von 28 Staaten für ein sofortiges Ende des Gaza-Krieges unterzeichnet hat, ließ vor Kurzem wissen: „Wir können die humanitäre Lage in Gaza so nicht mehr hinnehmen. Das humanitäre Völkerrecht in Gaza muss uneingeschränkt eingehalten werden“. Auch ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker verwies auf seine mehrfach kundgetane Haltung: Der Krieg gehöre beendet, die israelischen Geiseln befreit, die palästinensische Zivilbevölkerung dürfe nicht den Preis für den Terror der Hamas zahlen. Als „Freund und Unterstützer Israels“ appellierte Stocker „dringend“, humanitäre Hilfe für Gaza, ohne Einschränkungen zuzulassen.

Etwas schärfer ist die SPÖ: Die humanitäre Situation in Gaza sei „katastrophal“; jeden Vorstoß, der das Leid der Menschen vor Ort beendet, begrüßt man – ob per Luftbrücke oder Lkw-Lieferungen. „Falls es hier in den nächsten Wochen keine Fortschritte geben sollte, müssen wir im Rahmen der EU den Druck auf die israelische Regierung weiter erhöhen.“ Erwähnt werden die „Maßnahmen“, die jüngst von der EU-Kommission vorgeschlagen wurden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/EYAD BABA / EYAD BABA

Die SPÖ zeigt sich also als einzige Partei offen für Sanktionen gegen Israel. Unter EU-Diplomaten gibt es aber keine Einigkeit. Die FPÖ möchte sich zu dem Thema gar nicht äußern. Aus dem Grünen Klub heißt es: „Es steht uns nicht zu, dem Herrn Präsidenten auszurichten, was er in Interviews zu sagen hat.“ Der Standpunkt der Grünen zum Thema: Israels Recht auf Selbstverteidigung sei unbestritten, „gleichzeitig trägt Israel aber auch die Mitverantwortung für die katastrophale humanitäre Lage der Zivilistinnen und Zivilisten im Gazastreifen.“ Die Lage sei „unerträglich“ und verlange den „sofortigen Ausbau der humanitären Hilfe“.