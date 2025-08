Wie Netanjahu Geiseln riskiert, um den Krieg in Gaza auszuweiten

Doch in der Nacht zum Dienstag kündigte Israels Premier Benjamin Netanjahu in einem X-Clip die Ausweitung der Kämpfe im Gazastreifen gegen die letzten Hamas-Enklaven an. Was die dort von der Hamas versteckten israelischen Geiseln gefährdet, warnt die Armeeführung.

Netanjahus Armeechef steht angeblich vor dem Rücktritt Es ist kein militärisches Geheimnis, dass auch die Armeeführung das Warum und Wie des politischen Oberkommandos schon lange nicht mehr versteht. Deshalb fordert Armeechef Eyal Sini auch klare Anweisungen vor einem neuen Angriffsbefehl. Mit einer öffentlichen Kostenabwägung. Netanjahu verbucht militärische Erfolge gerne für sich. Misserfolge hängt er lieber der Armee an. Wie den blutigen Hamas-Angriff auf Israels Süden vom 7. Oktober 2023 mit über 1.200 massakrierten Menschen. Und wohl auch den jetzt leider zu erwartenden Tod der letzten lebenden 20 Geiseln. Wer mehr Krieg will, sollte zuvor klar sagen, dass er dafür den Tod von noch mehr Geiseln, Soldaten und Zivilisten in Kauf nimmt. Sollte Netanjahu jedoch wieder einmal klare Worte vermeiden, so die Medien, erwägt der Armeechef seinen Rücktritt. Nach gerade einmal drei Monaten im Amt. Israels Sicherheitskabinett dürfte einstimmig für Großoffensive stimmen Über die Ausweitung der Offensive muss noch das israelische Sicherheitskabinett entscheiden. Sie könnte sich gegen die letzten Enklaven richten, in denen die Hamas noch so etwas wie Kontrolle behalten hat: Gaza-Stadt, Chan-Junis-West, die Flüchtlingslager im Zentrum und das Evakuierungsgebiet um Mwasi im Süden mit Hunderttausenden Menschen. Hier vermuten Israels Geheimdienste die Geisel-Verstecke, meist tief unter der Erde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Ronen Zvulun Mitglieder des Sicherheitskabinetts: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Israel Katz und Itamar Ben-Gvir, Minister für Nationale Sicherheit (von links).

Das Abstimmungsergebnis sollte wie so oft in diesem Kabinett einstimmig ausfallen. Ein Teil der Minister wäre sogar für eine dauerhafte Eroberung mit neuem israelischen Siedlungsbau zu haben. Netanjahu lässt das lieber offen. Schließlich will er nicht den US-Präsidenten vergraulen, der ein baldiges Kriegsende anstrebt. Trump will eine weitere Ausweitung des regionalen Sicherheitsbündnisses der USA mit den arabischen Ölstaaten nicht aufs Spiel setzen. Von Anfang an müsste daher eine zeitliche Begrenzung einer militärischen Besatzung festgesetzt werden. Israel steckt tief im Dilemma Selbst dann würde sich Israel mit einem solchen Schritt weltweiter Kritik aussetzen. Dabei steckt es bereits tief im Dilemma: Ist es der Hamas doch gelungen, die Verantwortung für das von ihr weitgehend mitverursachte Chaos und Elend bei der Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf Israel abzuwälzen. Deshalb forderte die Armeeführung vor einer Ausweitung der Kämpfe eine drastische Ausweitung des Nachschubs für Gazas Zivilbevölkerung. Die Armeeführung sieht nur Sinn in einer Ausweitung, wenn der so erzeugte militärische Druck die Hamas doch noch in einen Kompromiss zwingen würde. Mit der Befreiung aller Geiseln und einem Kriegsende. Ob die Hamas dazu wirklich fähig ist, bleibt unsicher.