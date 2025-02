"Rote Linie überschritten": Arabische Welt tobt über Trump und Netanjahu

In der arabischen Welt herrscht großer Aufruhr über Trumps und Netanjahus Aussagen zu einer möglichen Umsiedelung der Bevölkerung im Gazastreifen.

Von links: Sultan Haitham ibn Tariq (Oman), Präsident Abd al-Fattah as-Sisi (Ägypten), Emir Tamim bin Hamad Al Thani (Katar), Scheich Muhammad bin Zayid Al Nahyan (Vereinigte Arabische Emirate), König Hamad bin Isa Al Chalifa (Bahrain) und König Abdullah II. (Jordanien) bei einem Treffen in Dubai.

Bis dahin wird noch einiges an Bewegung in die Debatte kommen. Heute, Dienstag, reist mit dem jordanischen König Abdullah II. der erste Staatschef eines arabischen Landes nach Washington, Ägyptens Präsident Abd al-Fattah as-Sisi wird ebenfalls noch im Februar anreisen. Beide erklärten bereits, Trump klarmachen zu wollen, dass dessen Pläne nicht umsetzbar seien.

Ägypten und Katar , die seit Monaten gemeinsam mit den USA zwischen Israel und der Hamas vermitteln, sahen durch die "unverantwortlichen Bemerkungen" eine "rote Linie" überschritten. Ägypten berief wegen der "ernsten Entwicklungen" sogar einen arabischen Krisengipfel ein, der am 27. Februar in Kairo stattfinden wird.

Jordaniens König Abdullah II. (links) und Ägyptens Präsident Abd al-Fattah as-Sisi geraten beide unter Druck: US-Präsident Donald Trump will, dass ihre Länder massenhaft Palästinenser aus dem Gazastreifen aufnehmen. Beide reisen noch im Februar nach Washington.

Geld, das ausgerechnet von USAID ausgezahlt wird - jener Behörde, die aktuell in Trumps Auftrag von dessen Vertrautem Elon Musk zusammengespart wird.

Während in den USA also gerade ein Rechtsstreit um die mögliche Entlassung tausender USAID-Beamter entbrannt ist, sind dessen Auslandshilfezahlungen vorerst eingefroren; davon ausgenommen sind nur Zahlungen an Israel - und Ägypten.

Das bedeutet: Jordanien erhält vorerst kein Geld mehr aus den USA - ein enormes Druckmittel, mit dem Trump König Abdullah dazu drängen könnte, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jordanien dazu gezwungen wird. Sowohl nach der Gründung Israels 1948 sowie nach dem Sechstagekrieg 1967 hatte das Königreich hunderttausende palästinensische Flüchtlinge akzeptiert, sie leben teilweise bis heute ohne jordanischen Pass in eigenen Siedlungen; die Situation ist eine der größten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen des Landes. Sie könnte sich bald verschärfen.