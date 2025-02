"Riviera des Nahen Ostens": Trump will "Eigentümer" im Gaza-Streifen werden

Trump: Gaza als Trümmerhaufen

Trumps Bild von der Lage scheint unterdessen zementiert zu sein. Gaza ist ein Trümmerhaufen, in dem kurzfristig kein ziviles Leben mehr möglich ist. Das ist sein Befund. Nach einer umfassenden Sanierung/Wiederherstellung, die aus klar wirtschaftlichen Erwägungen federführend von den USA geleitet werden soll, habe der Landstrich hingegen eine großartige Zukunft. Demokraten reagierten mit Kopfschütteln auf den jüngsten Trump-Stunt. Völkerrechtlich sei der Plan absurd. Sicherheitspolitisch handle es sich um einen Alptraum, der die Spannungen in der Region eskalieren lassen würde. US-Truppen würden zur Zielscheibe von Terror-Gruppen, die in Amerika eine unerwünschte Besatzungsmacht sehen, sagten mehrere Abgeordnete - und zweifelten offen an Trumps Verstand.

Trump-Kritiker erkennen in dem Manöver ein Signal, dass Trump langfristig ökonomische Vorteile für sich und seine Familie vorbereiten will. Indiz: Schwiegersohn Jared Kushner, ein milliardenschwerer Immobilien-Entwickler, arbeitet bereits intensiv mit dem saudischen Königshaus zusammen. Er hat Gaza bereits unter dem Aspekt von Luxus-Tourismus eine hohes Potenzial bescheinigt. "Sollte das Großprojekt Gaza jemals zustandekommen", sagte ein Analyst in Washington, "wird Trump zu den Profiteuren gehören."