Ich bin Israelin, ich habe meine Regierung, vor dem 7. Oktober kritisiert – und nach dem 7. Oktober, denn wir sind auch heute ein demokratisches Land. Wir haben ein Recht auf unsere Meinung. Das ist nicht die Regierung, die ich wählen würde, aber zur Zeit konzentriert sich die Kritik der Welt allein auf diese Regierung und nicht auf die Hamas und ihre Helfer. Hätte man klüger vorgehen können? Vielleicht, aber die Motive auf beiden Seiten dieses Konflikts sind komplett unterschiedlich: Israel will die Geiseln freibekommen und in Sicherheit leben. Das Motiv der Hamas ist, Israel zu zerstören, und es kümmert sie nicht, dass sie das Leben der Palästinenser zerstört.

Die Debatte über den Hunger in Gaza, da kann man nicht so einfach schwarz-weiß malen. Ist Israel schuld, oder ist Israel nicht auch zugleich das einzige Land, das Nahrung dorthin liefert? Die Hamas aber bemächtigt sich dieser Hilfsgüter und nützt sie so, dass weitere Menschen getötet werden.

Worauf fußt dieser Vorwurf?

Als Tal freigelassen wurde, hat er erzählt, dass er in Krankenwagen des Roten Halbmonds transportiert, in Moscheen und in Wohnungen von Familien untergebracht wurde. Er fragte die Terroristen, ob es sie nicht kümmern würde, dass sie das Leben all dieser Menschen riskieren würden. Sie sagten: Nein, so bekommen sie die Chance zum Märtyrer zu werden. Es ist egal, wie viele Hamas-Terroristen man tötet, es kümmert sie nicht. Sie haben die Kontrolle über alle humanitäre Hilfe, alles Geld in Gaza. Sie halten also nicht nur die Israelis als Geiseln, sondern alle Palästinenser dort.

Was ist also das Ziel der Hamas in diesem Krieg?

Wir haben es mit einer Terrororganisation zu tun, der das Leid in Gaza egal ist. Viel schlimmer, die vom Leid profitiert, davon lebt. Wenn die Welt Fotos von hungernden Kindern sieht, profitiert die Hamas, wird stärker, attraktiv für die Welt, wenn die israelischen Geiseln leiden, profitiert die Hamas. Wenn die Palästinenser leiden, profitiert die Hamas.

Was sollte der Westen, also auch Europa tun?Die Welt ist blind. Sieht sie denn nicht, dass ein internationales Eingreifen das alles hätte verhindern können? Es könnte heute schon Geschichte sein. Wenn die Welt die Hamas so behandelt hätte, wie sie wirklich ist – eine Terrororganisation – würden wir hier nicht mehr sitzen, und viele Leben auch von Palästinensern wären gerettet worden. Wenn man dagegen Israel alleine lässt, um diese Situation zu bewältigen, wird es immer und immer schwieriger, und es gibt immer mehr Gewalt. Am Ende hat Israel nur seine militärische Überlegenheit gegenüber der Hamas zur Verfügung. Die Welt hätte andere Möglichkeiten gehabt. Sie hätte die Millionen von Dollar, die an die Hamas gingen, stoppen können.