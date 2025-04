Hamas-Geisel Shoham: "Nicht einmal Tiere würde man so halten"

Oft teilten die Männer jedes Reiskorn gerecht unter sich auf, das die Wachen in ihre 1,80 Meter hohe und 12 Meter lange Zelle bringen, während sie in einem Nebenraum schlemmen und trinken, was das Zeug hält. Die Folgen der Mangelernährung: Eisen- und Vitaminmangel und der "sailors' disease", Skorbut.

Shoham motivierte Leidensgenossen zum Durchhalten

Shoham übernimmt mit der Zeit eine Führungsrolle in der kleinen Gruppe von Geiseln. "Ich habe den anderen gesagt, dass unsere Mission ist, am Tag ausreichend Kräfte zu sammeln, schlafen zu gehen und am nächsten Tag wieder aufzuwachen und uns wieder und wieder zu stabilisieren, bis jemand kommt und uns hier rausholt", erzählte der Vater von zwei kleinen Kindern. Obwohl Shoham bis zu seiner Freilassung nicht weiß, ob seine ebenfalls entführte Familie noch lebt, gibt ihm die Vorstellung eines Wiedersehens Kraft. "Wir brauchen nicht an den Krieg zu denken. Wir müssen nicht an die Grausamkeit der Wachen denken. Nur an den nächsten Tag", habe er seinen Mitgefangenen immer wieder gesagt.

Am 7. Oktober 2023 überfielen palästinensische Terrormilizen Süd-Israel, töteten rund 1.200 Menschen und nahmen 251 Geiseln. Shoham wurde mit seiner Frau, den beiden Kindern und weiteren weiblichen Angehörigen im Kibbutz Be'eri nahe der Grenze zum Gazastreifen entführt. Die Familie, die eigentlich im Norden Israels wohnt, besuchte ihre Verwandten im Süden eigentlich nur über das Wochenende. Nachdem ein Raketenalarm ausgelöst wurde, begibt sich die Familie in einen gepanzerten Schutzraum. Terroristen brechen in das Haus ein und versuchen sich Zutritt zu verschaffen. "Mein Sohn fragte mit zitternder Stimme: 'Werden wir sterben?' - ich musste antworten, dass ich es nicht weiß", erzählt Shoham. Beim Abtransport habe er Dutzende Leichen von Zivilisten gesehen, von seiner Familie wurde er sofort getrennt.