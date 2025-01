Österreicher auf Geisel-Liste: Wie es der Familie nach dem Gaza-Deal geht

Tals Familie erlebt jedenfalls "Tage voller neu entfachter Hoffnung und gleichzeitig tiefer Angst. Wirkliche Erleichterung und Gewissheit werden wir erst finden, wenn wir Tal – unseren Sohn, Ehemann und Vater – wieder sicher in unseren Armen halten können", heißt es in einer Presseerklärung am Sonntag.

"Unfassbare Belastung"

Zudem bedankte man sich bei Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister, bzw. Übergangs-Kanzler Alexander Schallenberg. Die Familie bleibt aber realistisch: "Sollte das Abkommen halten, wird die letzte Gruppe der Geiseln in etwa sechs Wochen freikommen. Wir können heute also nicht sagen, wann Tal in den kommenden Wochen hoffentlich freigelassen wird, in welchem Zustand er zurückkehren wird oder ob das Abkommen überhaupt lange genug Bestand hat, um seine Freilassung zu ermöglichen. All das ist eine unfassbare Belastung."