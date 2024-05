Der Geiseldeal steht - doch das bringt Netanjahu in die Zwickmühle

„Bei einem Wohnungskauf wäre von einem unterzeichneten Vorvertrag die Rede“, folgert die Tageszeitung Yedioth. Israels Medien werten ihre jahrzehntelangen Erfahrungswerte in Sachen Netanjahu aus: Wie ist das Zaudern ihres Regierungschefs zu verstehen? Darum sehen sie den plötzlichen Vorstoß der israelischen Armee auf den Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bei Rafah vor allem als Ablenkungsversuch. Auf Englisch fand dieser „örtlich begrenzt und in unbesiedeltem Gebiet“ statt. Auf Hebräisch war es dagegen eine Vorstufe zu der seit Monaten angekündigten Offensive gegen die letzten vier Hamas-Brigaden in Rafah. Bislang ohne spürbare politischen oder militärischen Folgen. Israels plötzliche Präsenz am Grenzübergang brachte die Hamas auch nicht von ihrer Zustimmung ab.

Ablehnung würde öffentliche Meinung zum Überkochen bringen

Der Ball bleibt also bei Netanjahu und er kann ihn eigentlich nur in eine Richtung spielen. Könnte eine Ablehnung doch die öffentliche Meinung zum Überkochen bringen. Am Mittwoch wurde der Tod einer weiteren Geisel bekannt. Noch am Morgen versperrten protestierende Geiselangehörige erneut die Schnellstraße an der Einfahrt nach Tel Aviv. Der übliche Morgenstau steigerte sich ins Chaos. Nächste Woche begeht Israel den Gefallenengedenktag und seinen Nationalfeiertag. Bei weiterem Zaudern droht ein Protest-Tsunami.

Mehr noch: Netanjahu riskiert das Leben der Geiseln, zusätzlich aber auch Israels internationale Stellung. So stoppten die USA bereits eine bereits ladefertige Lieferung von 6500 Präzisionszielgeräten an Israel. „Weil wir eine breit angelegte Offensive gegen Rafah befürchteten,“ heißt es aus Washington. Weitere Lieferungsstopps sind möglich.