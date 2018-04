Israel feierte seinen 70. Unabhängigkeitstag

"Eine Erfolgsgeschichte"

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigte Deutschlands Verpflichtung für Israels Sicherheit. Sie sagte Israel einen entschlossenen Kampf gegen Judenhass zu. "Wir wenden uns entschlossen gegen Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen", schrieb die Kanzlerin in einem am Donnerstag veröffentlichten Grußwort für die "Jüdische Allgemeine". Die Sicherheit des Staates Israel sei und bleibe Teil der Staatsräson Deutschlands.

In Österreich äußerte sich der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz K. Becker: 70 Jahre Israel seien "eine Erfolgsgeschichte", sagte Becker in einer Aussendung: "Das moderne Israel ist ein pulsierender, multikultureller, demokratischer Staat." Er zeigte sich besorgt über den steigenden Antisemitismus in Europa. "Die Europäische Union trägt eine historische Verantwortung für Israels Existenzrecht. Wir müssen dem Kampf gegen Antisemitismus in ganz Europa unbedingte Priorität einräumen." Der geschäftsführende SPÖ-Klubchef Andreas Schieder gratulierte Israel via Twitter zum 70. Unabhängigkeitstag.

Die Feierlichkeiten im jüdischen Staat, die am Mittwochabend begannen, sollen 70 Stunden dauern und bis Samstagabend gehen. Während des Sabbats ab Freitagabend gibt es eine Ruhepause.