70 Jahre Israel: Träumt noch wer den Gründertraum?

In Sde Boker wohnen kaum 500 Menschen. Nur zwei Prozent der Israelis, etwa 120.000, leben in 270 weiteren Kibbuzim in Israel. Doch Sde Boker ist ein Symbol. Hier, mitten in der Negev-Wüste, verbrachte Staatsgründer David Ben Gurion seinen Lebensabend. Seine Hütte mit ihren Bücherwänden ist eine Wallfahrtsstätte. Im Kibbuz war Israels erster Regierungschef einfach Genosse. „Ohne Sonderrechte, wenn auch nicht wie jeder andere.“ Wobei Sde Boker bis heute die Werte solidarischer Gleichheit strenger beachtet als andere. Seit den 1980er-Jahren, nachdem die Sozialdemokraten ihre politische Vormacht einbüßten und Israels Wirtschaft von einer Hyperinflation gebeutelt wurde, sind die Kibbuzim zu neuen Wegen gezwungen.

„Wir wurden erst 1952 gegründet und ersparten uns so den Urzustand der Kibbuz-Bewegung, vor allem abgesonderte Schlafsäle für die Kinder“, erzählt Aviva Popper, die das Archiv von Sde Boker verwaltet. Sie betrauert den Verfall der sozialistischen Werte – auch in Sde Boker, wo aber der Grundsatz „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ nicht ganz seine Bedeutung verloren hat. Im Kibbuz selbst braucht niemand Bargeld. Im Laden schreibt man mit der Mitgliedsnummer an. Jede Familie hat ihren eigenen Rahmen, doch ohne Bargeld. Der Speisesaal hat mittags und an den meisten Abenden geöffnet, wie die Wäscherei. Besucher aus anderen Kibbuzim schauen sich neugierig um. „Bei uns sorgt schon lange jede Familie für ihr eigenes Auskommen“, erzählt Mario aus dem Kibbuz Bror Chail, „wir waren eines Tages einfach pleite. Da gab es keine Wahl.“ „Nur die ganz reichen Kibbuzim, also die kapitalistischsten, können sich noch Sozialismus leisten“, lächelt Ilan, ein Schreiner, der mit seinen 42 Jahren und drei Kindern dafür sorgt, dass Sde Boker nicht wie andere überaltert. „Unsere Klebstoff-Fabrik wirft aber nicht so viel ab. Wir sind eben nicht reich.“