Israels Armee setzt Bombardierung auf Gaza fort

Evakuierungsaufruf

Das israelische Militär fordert die Palästinenser im Süden des Gazastreifens auf, bestimmte Regionen im Großraum der Stadt Khan Younis zu verlassen. Die Evakuierungsanordnung betrifft rund ein halbes Dutzend Gebiete, wie aus der Aufforderung des Militärs auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) am Sonntag hervorgeht. Die Bevölkerung solle sich in bekannte Schutzeinrichtungen für Flüchtlinge westlich der Stadt begeben, heißt es. Auch weiter nach Süden in Richtung Rafah wurden die Palästinenser in der Mitteilung geschickt.

Die Ausreisen von Ausländern und Palästinensern mit zweitem Pass aus dem Gazastreifen gehen indes weiter. Mehr als 600 von ihnen sollten den Grenzübergang Rafah am Sonntag überqueren und nach Ägypten einreisen. Das ging aus einer am Sonntag veröffentlichten Liste der Grenzbehörde auf palästinensischer Seite hervor.

Darunter waren mehr als 300 Landsleute aus den USA und Kanada sowie mehrere Deutsche, Norweger, Griechen, Türken und Philippiner. Österreicherinnen und Österreicher waren keine dabei.

Seit Ablauf der Feuerpause am Freitag sei der Grenzübergang für fast 900 Ausländer und Doppelstaatler geöffnet worden, teilte das UNO-Nothilfebüro OCHA in der Nacht auf Sonntag mit. Zudem hätten 13 Verletzte mit ihren Begleitern den Gazastreifen verlassen.

Raketen aus Syrien auf Golanhöhen

Aus Syrien ist am Sonntag nach israelischen Militärangaben eine Rakete auf die Golanhöhene abgefeuert worden. Israel habe daraufhin den Ort angegriffen, von dem aus das Geschoss abgeschossen worden sei, teilte die Armee mit. Am Vorabend sei außerdem eine Panzerabwehrrakete vom Libanon aus in Richtung eines Ortes im Norden Israels abgeschossen worden. Diese sei auf unbewohntem Gebiet eingeschlagen.

Israelische Artillerie habe mehrere Orte im Libanon angegriffen. Es gab auf beiden Seiten zunächst keine Berichte über mögliche Opfer. Die aktuelle Eskalation seit dem 7. Oktober zwischen dem Libanon und Israel gilt als die schwerste seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahr 2006.

