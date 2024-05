Aktivisten: Tote nach mutmaßlich israelischen Angriffen in Syrien

Zivilisten bei Raketeneinschlag getötet

In der Hafenstadt Banijas hätten der Einschlag einer israelischen Rakete sowie eine syrische Abwehrrakete zu zwei Explosionen geführt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien am Mittwochabend mit.

Infolgedessen seien ein Mädchen getötet und zwölf Zivilisten verletzt worden. Syriens staatliche Nachrichtenagentur SANA sprach von einem getöteten Kind und zehn Verletzten.