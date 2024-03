Russland ist seit Jahren erklärtes Feindbild des IS

Als Gruppe der Terrormiliz, die vor zehn Jahren große Teile Syriens und des Iraks erobert hatte, agiert der ISPK vor allem in Afghanistan aus dem Verborgenen. 4.000 bis 6.000 Kämpfer soll die Terrororganisation unter ihrem Kommando haben – der Großteil der Anschläge richtet sich gegen die radikalislamischen Taliban, die dem ISPK nicht radikal genug sind.

Einhundert Tote im Iran Anfang des Jahres, ein tödlicher Bombenanschlag auf die russische Botschaft in Kabul im September 2022, ein Jahr zuvor der verheerende Anschlag auf den Kabuler Flughafen – die Terrormiliz har viele Feinde. Unter anderem sollen Terroristen dieser Gruppe einen Anschlag auf den Wiener Stephansdom Ende des Vorjahres geplant haben.

Gleichzeitig greifen die Terroristen auf Strukturen aus Zeiten des „IS-Kalifats“ zurück und verfügen somit über ein breites Netzwerk, das bis nach Europa reicht – und eben auch nach Russland.

Spätestens seit dem Eintritt in den syrischen Bürgerkrieg 2015 ist Moskau ein erklärter Feind des IS. Das russische Militär hatte einen großen Anteil daran, die Terroristen westlich des Euphrat zurückzudrängen. Aktuell kämpfen russische Söldner im Auftrag Russlands gegen IS-Ableger in der Sahelzone.