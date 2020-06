Österreich will IS-Terroristen "Waffe" Internet nehmen

Terrorchef Abu Bakr al-Baghdadi und seine Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) haben sich im Nordirak und in Nordsyrien komfortabel eingerichtet. Wie zwei mutmaßliche IS-Attentate in Kanada und New York zeigen, genügen ein paar Aufrufe im Internet, und es finden sich sofort Extremisten, die zuschlagen. Die Waffen besorgen sich die Attentäter selbst. Das erspart ein weltweites Agentennetz mit allen seinen Schwachstellen.