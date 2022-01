IS griff Gefängnis im Nordosten Syriens an

Die SDF bestätigten, dass es einen Befreiungsversuch von IS-Kämpfern gab und dass dabei eine Autobombe zum Einsatz kam. Es sei dann Verstärkung zum Gefängnis entsandt und das Gebiet abgesperrt worden. Angaben zu möglichen Toten und Verletzten gab es zunächst nicht.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle überflogen Flugzeuge der US-geführten internationalen Anti-IS-Koalition anschließend das Gebiet und warfen Leuchtraketen in der Nähe des Gefängnisses ab. Ghwajran ist eines der größten Haftzentren, in denen IS-Kämpfer in Syrien untergebracht sind, wie der Direktor der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Der IS war 2019 in Syrien und im Irak militärisch weitgehend besiegt worden. Seit der Zerschlagung ihres "Kalifats" tauchten die verbliebenen Kämpfer ab oder zogen sich an entlegenere Orte zurück.