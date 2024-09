Milliardenschwere Gastgeschenke: Warum Irland einen Budgetüberschuss zu verkraften hat

Da waren natürlich die IT-Giganten wie Apple, Facebook, oder Google , die hier ihre Europazentralen hinstellten, aber auch die Pharmaindustrie sowie Banken ließen sich in Irland nieder. Der Standort Irland wurde natürlich vor allem rechtlich verankert, so dass man Einnahmen dort verbuchen konnte, wo die Steuerlast bekannt niedrig war. Für die kleine Insel mit ihren gerade einmal fünf Millionen Einwohnern spülten auch die niedrigen Steuersätze reichlich Geld in die Staatskassen.

Budgetüberschuss gibt es schon jetzt Die EU hat - zumindest was die IT-Riesen betrifft - über Jahre gegen diese Steuerprivilegien angekämpft. Zuletzt mit Erfolg, den das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs jetzt endgültig bestätigt hatte. Vor allem Apple muss jetzt endlich die 13 Milliarden Euro an Steuernachzahlungen leisten, gegen die sich ausgerechnet Irland selbst so hartnäckig gewehrt hatte.

Doch die Milliarden - inzwischen haben die Zinsen 14 daraus gemacht - sind jetzt endgültig zur Zahlung fällig. Zwar betonen Vertreter der Regierung in Dublin, dass das alles wegen komplizierter Abwicklungen über Treuhänder etc. noch ein Weilchen dauern werde, aber früher oder später landet das Geld in der irischen Staatskassa. Die aber ist - auch durch den Boom gerade der amerikanischen IT-Unternehmen - bereits jetzt gut gefüllt. Während überall in Europa Budgetnot grassiert und die Schulden alle EU-Sparvorgaben sprengen, schreibt Irland seit einigen Jahren schon schwarze Zahlen.

Laute Forderungen von den Linksparteien Das hat keineswegs für alle Iren ausschließlich positive Auswirkungen. Der Geldsegen hat die Inflation angeheizt. Die Wohnungspreise sind wieder einmal dramatisch gestiegen, aber auch alles andere, vom Supermarkteinkauf bis zum Pubbesuch ist ordentlich teurer geworden. Dazu kommt ein vom Wirtschaftsboom angelockter Strom an Migranten, vor allem aus Osteuropa, was den Mangel an leistbare Wohnungen noch weiter verschärft. Die linken Parteien, allen voran die Sinn Fein, fordern also den raschen Bau geförderter Häuser und Wohnungen. Für die aber braucht die ohnehin ausgelastete Bauwirtschaft wieder neue Zuwanderer, die Hand anlegen. Das Echo der Krise von 2010 In Irland ist man bei solchen Entwicklungen besonders hellhörig. Schließlich wurde der von internationalen Unternehmen ausgelöste Boom schon Ende der 2000er von einem Totalcrash ausgelöst. Als die Finanzkrise damals dem Land zumindest kurzfristig den wirtschaftlichen Wind aus den Segeln nahm, kollabierte die völlig überhitzte Wirtschaft. Der Bausektor, der das Land damals mit Luxusappartements für die neuen Wohlhabenden zubetonierte, ging ein und hinterließ landauf landab nicht nur Zehntausende Arbeitslose, sondern auch zerbröselnde Rohbauten.