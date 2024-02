Iranischer Revolutionstag: Den Meisten ist nicht zum Feiern zumute

Wenn der „Oberste Führer“ Ali Khamenei rund um die Feierlichkeiten des 45. Jahrestags der „Islamischen Revolution“ am Samstag spricht, dürfte er wohl einige wirtschaftliche Erfolge seines Landes nennen: Den Beitritt zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, in der unter anderem China, Indien und Russland vertreten sind, oder 73 Milliarden Dollar an Exporteinnahmen 2022.

Analysten sagen dem Iran ein weiteres Wirtschaftswachstum voraus, was unter anderem mit dem langsam, aber stetig wachsenden „International North South Transport Corridor“ zu tun hat. Ist dieser 7.200 Kilometer lange Transportweg einmal etabliert, können Güter wie Rohöl von Russland über das Kaspische Meer und den Iran zum Indischen Ozean gelangen. Russische Schiffe müssten nicht mehr den Weg über den Suez-Kanal nehmen, die Transporte wären von keinen Sanktionen betroffen.

Netzwerk ausgebaut

Dazu kommt das – zumindest nach außen präsentierte – Tauwetter mit Saudi-Arabien. Die Weltbank bescheinigt der Islamischen Republik Iran, dass das Land „damit beginne, sich zu erholen“. Aus iranischer Sicht sind das gute Nachrichten, zumal es derzeit nicht danach aussieht, als ob eine militärische Eskalation mit den USA drohe. Im Gegenteil – die aktuellen US-Vergeltungsschläge auf proiranische Milizen im Irak dürften den derzeit diskutierten Abzug von US-Soldaten aus dem Irak noch beschleunigen. Dort, wie in Syrien und dem Libanon, hat der Iran schon seit Jahren seinen Einfluss ausgebaut, liefert Waffen an die Hisbollah und andere schiitische Milizen.

Und dennoch ist längst nicht alles eitel Wonne unter der Mullah-Regierung.