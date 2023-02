Iranischer Privatsender in London schließt wegen Drohungen Studios

Der in London ansässige TV-Sender Iran International schließt auf Anraten der Polizei seine Studios in der britischen Hauptstadt. Hintergrund sei die Zunahme der "staatlich unterstützten" Drohungen gegen den persisch-sprachigen Privatsender, der viel über die Proteste im Iran berichtet, teilte der Sender am Samstag mit. Die rund hundert Journalisten würden aber von zuhause aus weiter arbeiten. Gesendet werde aus den bereits bestehenden Studios in Washington.