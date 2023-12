Todesstrafe droht: Schwedischer EU-Diplomat im Iran vor Gericht

Seit mehr als 600 Tagen sitzt er bereits in einem iranischen Gefängnis, jetzt dürfte sein Prozess begonnen haben: Der schwedische EU-Diplomat Johan Floderus stehe in Teheran vor Gericht, erklärte Schwedens Außenminister Tobias Billström am Wochenende. Floderus war am 17. April 2022 am Flughafen der iranischen Hauptstadt Teheran festgenommen worden, als er von einer Privatreise mit Freunden nach Hause zurückkehren wollte.

"Gibt keinen Grund"

Der Schwede, der in Brüssel für den Europäischen Auswärtigen Dienst arbeitete, wird im berüchtigten Evin-Gefängnis festgehalten. Floderus sei „willkürlich inhaftiert“ worden, betonte Billström. „Es gibt keinen Grund, Johan Floderus in Haft zu halten, geschweige denn ihn vor Gericht zu stellen.“ Die schwedische Regierung und die EU hätten dies gegenüber Vertretern des Irans „sehr deutlich gemacht“.