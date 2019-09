Iran: Saudischer Kronprinz warnt vor Eskalation

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat die internationale Gemeinschaft vor einer weiteren Eskalation im Konflikt mit dem Iran gewarnt. "Wenn die Welt keine starken und entschlossenen Maßnahmen ergreift, um den Iran abzuschrecken, dann werden wir weitere Eskalationen sehen, die die Interessen der Welt bedrohen werden", so der Kronprinz in einem Interview mit dem US-Sender CBC News

"Die Ölversorgung wird unterbrochen und die Ölpreise werden auf unvorstellbar hohe Zahlen steigen, die wir in unserem Leben noch nicht gesehen haben", sagte der saudische Kronprinz in dem am Sonntag ausgestrahlten Interview.