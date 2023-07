Amnesty warnt vor Irans verschärften Kurs gegen Kopftuchverstöße

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt vor zunehmender Unterdrückung von Frauen und Mädchen durch die iranische Sittenpolizei. Die iranischen Behörden würden landesweit verstärkt gegen Frauen und Mädchen vorgehen, die in der Öffentlichkeit kein Kopftuch tragen wollen, so Amnesty International in einer heute veröffentlichten Analyse.

Heftige Übergriffe gegen Frauen

So kündigte der Sprecher der iranischen Polizei zuletzt Kontrollen und strafrechtliche Konsequenzen an. In Teheran und Rasht kam es zu heftigen Übergriffen gegen Frauen. Behörden verbannen Frauen ohne Kopftücher aus Hochschulen und öffentlichen Verkehrsmitteln, verwehren ihnen den Zugang zu Finanzdienstleistungen und schließen Unternehmen, die die Kopftuchpflicht nicht umsetzen.