Iran: Wien kündigt weltweit erste Jina-Mahsa-Amini-Straße an

Solidarisch mit Protestbewegung

Als Menschenrechtsstadt setzt Wien nun als erste Stadt weltweit ein solidarisches Zeichen. "Es ist ein Kampf um Freiheit, um Demokratie und vor allem: um Selbstbestimmung. Mit all diesen mutigen Protestierenden wollen wir uns als Stadt Wien solidarisieren, indem wir der Bewegung durch Jina Mahsa Amini einen dauerhaften Platz in unserer Stadt garantieren", erklärt SP-Gemeinderätin Marina Hanke.

NEOS-Frauensprecherin Dolores Bakos ergänzt: Es ist besorgniserregend und zutiefst abzulehnen wie viele Menschen, allen voran Frauen, Gewalt, Verhaftungen, Folter und Mord durch das brutale Regime ausgesetzt sind. Solidarität bedeutet, dass wir uns gemeinsam für Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen, denn Freiheit ist unteilbar und endet nicht an den Grenzen eines Landes."

Die Mahsa-Amini-Straße soll vorrausichtlich in der Donaustadt zu finden sein. SPÖ und NEOS bringen in der kommenden Gemeinderatssitzung am 24. Mai eine Resolution ein, die die Benennung der Straße fordert. Der Antrag für die Benennung der Straße soll im Juni in der Donaustadt eingebracht werden.